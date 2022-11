NASA publica un simpático video del sol ‘sonriendo’ que es 100% real

A propósito de la celebración de Halloween, la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) publicó este 30 de octubre de 2022 un simpático video en el que se puede ver al sol ‘sonriendo’. Los ojos y la boca podrían pasar como un montaje, pero en realidad son ‘agujeros coronales’ gigantes que se forman para que la estrella más conocida de todas haga su magia.

El Observatorio de Dinámica Solar (ODS) de la NASA fue quien captó las impresionantes imágenes. Según informa The Guardian, el ODS se conforma de una misión espacial destinada a investigar cómo se crea la actividad solar e impulsa el clima al exterior de la tierra. Lanzada por primera vez el 11 de febrero de 2010, la nave del observatorio mide el interior del sol, la atmósfera, el campo magnético y la producción de energía.

Textualmente, la NASA describió en Twitter: ¡Feliz día #SunDay! En la última semana de clima espacial, ha habido 3 erupciones solares, 23 eyecciones de masa coronal y ninguna tormenta geomagnética. El siguiente video se muestra un Sol sonriente cerca del final”.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On