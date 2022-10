Una grata sorpresa se llevaron los científicos de la NASA que estudian Marte al percibir el impacto de un meteorito sobre el planeta rojo. El fenómeno se registró el 24 de diciembre de 2021, cuando el impacto provocó sacudidas de magnitud 4 en la superficie marciana.

Estas fueron detectadas gracias a la sonda Insight y su sismómetro, que aterrizó en Marte hace casi cuatro años, a unos 3.500 kilómetros del lugar del impacto. Pero el origen de este temblor marciano solo fue confirmado cuando la nave llamada Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), en órbita alrededor del planeta, tomó imágenes del cráter recién formado, menos de 24 horas después.

La impresionante imagen muestra bloques de hielo que fueron proyectados en la superficie y un cráter de unos 150 metros de diámetro y 20 de profundidad, el más grande observado desde la puesta en servicio del orbitador MRO, hace 16 años.

Our @NASAInSight Mars lander "heard" seismic signals while our Mars Reconnaissance Orbiter captured images of the impact crater made by this Martian meteorite. To make the sounds audible, the data was sped up 100 times. Listen: https://t.co/X00C5ca2NQ