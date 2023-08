Niña de 9 años habría sido víctima de abuso sexual en una academia de música en Quito

La madre de una niña de nueve años asegura que su hija fue víctima de abuso sexual en una academia de música ubicada en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito.

“Últimamente mi hija ya no quería ir, yo pensé que era porque se aburrió. En la noche me viene a contar, no sé si es el administrador, que ya es la tercera vez que le da besos en la boca”, aseguró la madre de la menor.

La niña, además, le confesó que durante siete meses el presunto abusador le habría dado dinero y dulces. “La primera vez le ha dado dinero para que se compre algo diciéndole que tiene que gastarse antes de que yo llegue, amarcándole y diciéndole que le quiere, que le ama, que confié en él”, relató la mujer.

La madre de la menor puso la denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, en la entidad le dijeron que no podían detener al hombre de 58 años al no ser un delito flagrante.

La representante hace un llamado a las autoridades para que investiguen al responsable, quien sería uno de los propietarios de la institución.

