Niño de 5 años golpeó a su maestra y la dejó inconsciente

En una escuela de Florida, Estados Unidos, un niño de cinco años golpeó en un ataque de ira a su maestra hasta dejarla inconsciente.

Según informaron los medios locales, el menor tuvo un ataque de ira en clase y empezó a lanzar los objetos y «voltear las sillas».

Por este motivo, la maestra decidió llevarlos a un aula vacía para que se calmaran; sin embargo, la situación empeoró. El niño se abalanzó sobre la profesora y la golpeó con patadas y puños hasta dejarla inconsiente en el suelo.

La profesora, que no ha sido identificada, fue encontrada por los socorristas «sentada en el suelo, contra la pared» y «aparentemente desmayada» en la escuela primaria Pines Lakes, al suroeste del centro de Fort Lauderdale, según un informe del Departamento de Policía de Pembroke Pines.

Ana Fusco, quien es la presidenta del sindicato de maestros de Broward, indicó que el menor «le provocó lesiones corporales en las que necesitará cirugía«.

Además, detalló que esta no e sla primera vez que el estudiante agrede a la maestra. “Ella ha sido hospitalizada varias veces por este estudiante. No es esta primera vez, no es la segunda vez, es la tercera vez”, precisó.

Asimismo, el padre de uno de los compañeros del menor agresor declaró que también ha atacado a otros estudiantes, dejándoles ojos morados y otras lesiones.