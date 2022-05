Niño enciende alarmas en un aeropuerto por llevar una bomba en su mochila

Una familia estadounidense encendió las alarmas en el principal aeropuerto de Tel Aviv, en Israel.

Esto, luego de que agentes de seguridad aeroportuaria encontraron una bomba sin explotar dentro de una de sus maletas.

Según el testimonio de los involucrados, el proyectil había sido recuperado durante una visita a los Altos de Golán.

Todo comenzó durante su recorrido por la meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.

En medio de la travesía, uno de los niños de la familia encontró un explosivo y decidió quedárselo a modo de “recuerdo”.

Luego, tanto él como el resto de sus seres queridos, se dirigieron al aeropuerto de Ben Gurion.

Una vez allí, y mientras realizaban el check-in del equipaje para acceder a su vuelo, integrantes del equipo de seguridad realizaron el hallazgo.

Inmediatamente, se emitió una alerta para que viajeros evacuasen el área.

El tenso momento fue viralizado en varios videos que los usuarios publicaron en redes sociales.

Las imágenes muestran a personas corriendo e incluso resguardándose detrás de sus respectivas valijas para intentar protegerse de una posible explosión.

Según reportó el medio ‘The Guardian’, un hombre debió ser hospitalizado luego de sufrir graves heridas por intentar huir a través de una cinta transportadora.

La familia, por su parte, pasó por un intenso interrogatorio.

Una vez que pudo verificarse que se trataba solamente de un malentendido, se les permitió abordar el vuelo que tenían pautado.

Horas después, fue divulgada una foto del proyectil en cuestión. La bomba parecía intacta, a pesar del óxido sobre su superficie.

American Family Sends Tel Aviv Airport into Mass Panic with Unexploded 'Souvenir'

A bomb scare was triggered at Israel's main intl transport hub, when a family attempted to take a "rusted piece of metal" home with them – https://t.co/RKaStvU7vt https://t.co/mjgnO85Kkn pic.twitter.com/N82TLtL6px