«No quiero, no quiero, suéltame«, gritaba desesperado Eduardito, como su familia llama con cariño al pequeño, que fue maltratado en su escuela. La mañana de este viernes 15 de marzo de 2024 las autoridades clausuraron el establecimiento que no contaba con el permiso de funcionamiento.

Un video que se viralizó en redes sociales da cuenta de una escena de maltrato a un menor al interior de la Escuela de Educación Básica MUYU School. Este centro educativo de Ibarra fue inspeccionado por la Policía Nacional y la Comisaría que colocó el sello de clausurado en la puerta.

La Policía Nacional escribió en su cuenta de X: «Ante denuncia sobre un posible caso de agresión a un menor de edad en un establecimiento educativo de Ibarra, unidades de Policia Nacional brindaron atención prioritaria al menor, ayuda psicológica y direccionamiento para el trámite respectivo en la Fiscalia, a fin de que se continúe con las investigaciones«.

LAS ESCUELAS SE HAN CONVERTIDO EL EL INFIERNO DE NUESTROS NIÑOS.



En #Ibarra en el colegio #MuyuSchool, este maldito llamado Omar abusa de un pequeño de 5 años. Sus gritos son estremecedores.



Por favor compartan @Educacion_Ec @danieleducacion @PoliciaEcuador @FiscaliaEcuador pic.twitter.com/yTvJEpKzP2 — Sr. Weikath (@bicituits) March 14, 2024

Los gritos desesperados del menor quedaron registrados en un par de videos donde, por agónicos minutos, se escucha el pedido de ayuda del niño.

«Suéltame, suéltame, suéltame por favor«, gritaba Eduardito ante la presunta agresión de un docente identificado como «Omar». «Mami, papi, abuelita, auxilio», grita con angustia el pequeño que ya se encuentra a salvo con su familia.

INFORMAMOS ||



Ante denuncia sobre un posible caso de agresión a un menor de edad en un establecimiento educativo de #Ibarra, unidades de @PoliciaEcuador brindaron atención prioritaria al menor, ayuda psicológica y direccionamiento para el trámite respectivo en @FiscaliaEcuador,… pic.twitter.com/tNeuBPXxYz — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 15, 2024

De acuerdo con una publicación de la abogada Paulina Haro en su cuenta de X, «no es la primera vez que el niño fue maltratado de esa forma y el justificativo fue que ‘es malcriado y hay que corregirlo’. La persona que grabó lo hizo para tener pruebas«.

Reacción del Ministerio de Educación

Después de ser consultado por Teleamazonas.com, la tarde de este jueves 14 de marzo del 2024 el Ministerio de Educación informó que ha tomado acciones ante la denuncia de un acto de violencia física y psicológica suscitado contra un estudiante de la Escuela de Educación Básica MUYU School.

Lea también:

En un comunicado la Cartera de Estado aseguró que activó los protocolos y rutas de actuación de manera inmediata que consisten en el acompañamiento legal, psicológico y emocional del estudiante y su familia.

También indicó las acciones que se ejecutaron:

El Ministerio de Educación denunció el caso de oficio ante la Fiscalía .

de oficio ante la . Tras la denuncia presentada en el Distrito, la Junta de Resolución de Conflictos otorgó las medidas de protección :

: Prohibición del presunto agresor de acercarse al estudiante dentro y fuera del contexto escolar.

del presunto agresor de dentro y fuera del contexto escolar. Activación del plan de acompañamiento y acciones de prevención y reparación del tejido social, al estudiante y sus compañeros por parte del Departamento de Consejería Estudiantil , DECE.

y acciones de prevención y reparación del tejido social, al estudiante y sus compañeros por parte del , DECE. También la aplicación de régimen disciplinario contra el presunto agresor.

contra el presunto agresor. Además, se ha articulado con otras instituciones del sistema de protección de derechos para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las medidas mientras se resuelve el caso en lo judicial y administrativo.

También en Teleamazonas: