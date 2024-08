‘Niño Moi’ fue capitán en el triunfo del Chelsea en la Conference League

Moisés Caicedo se estrenó como capitán del Chelsea, precisamente en su debut en la UEFA Conference League. Los ‘blues’ derrotaron al Servette este jueves 22 de agosto de 2024

El ‘Niño Moi’ lideró al equipo en su primer partido en un torneo europeo. El Chelsea derrotó 2 – 0 a su rival, logrando una ventaja para clasificar a la fase de liga.

El mediocampista ecuatoriano fue líder del cuadro londinense donde brilló con el banderín azul en la mano. La capitanía es un logro que pocos futbolistas han logrado en el Chelsea.

Ya en la cancha intercambió el banderín y debutó con la cinta de capitán. El triunfo se logró con dos tantos desde el punto penal con el francés Christopher Nkunku, a los 50 minutos.

Nkunku strikes us into the lead. 🇫🇷#CFC | #UECL pic.twitter.com/v9oc3mO3Yw