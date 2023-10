El candidato a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), supera por 10 puntos a su contendiente Luisa González, de Revolución Ciudadana (RC), según datos de las últimas encuestas.

Aunque hay mínimas diferencias entre las encuestas, todas concuerdan en que si las elecciones fuesen este día, Daniel Noboa sería el ganador. El último sondeo de Click Reserch le da a Noboa el 55% de intención de voto y 45% para González.

Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, sostiene que el candidato de ADN “no ha dejado de crecer y aglutinó votos de los candidatos que no votaron por él en la primera vuelta”. Esa firma le da a Noboa el 55,9% de intención de voto.

Francis Romero, representante de Click Reserch, explica que el correísmo no logra subir la intención de voto porque no han podido colocar a su candidata como alguien fuerte y capaz de tomar decisiones.

Ambos concuerdan en que el debate presidencial, que se realizará la noche de este domingo, 01 de octubre del 2023, influirá en la decisión de voto de los ecuatorianos., sobre todo del voto nómada.

