El Ministerio de Salud Pública informó, este 29 de agosto del 2023, que se han registrado tres casos de la nueva variante del coronavirus en Ecuador, mientras que en el caso del dengue la mayoría de los casos se concentran en Manabí y Santo Domingo.

Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control del Ministerio de Salud, indicó en rueda de prensa que el primer caso de la nueva variante EG.5 se reportó hace tres semana en Quito, provincia de Pichincha. Además, detalló que el paciente no tuvo una condición grave y se encuentra asintomático en su domicilio.

De igual manera, indicó que luego de este caso se reportaron dos casos más en la misma provincia, pero a escala nacional no existen otros pacientes con la variante. Pérez aseguró que no existe, hasta este martes, no existe un aumento de los casos de coronavirus a causa de la EG.5, como ha ocurrido en otros países.

¿Uso de mascarilla?

No obstante, afirmó que las autoridades se encuentran en permanente vigilancia y, en caso de existir un cambio en el comportamiento del coronavirus en el país, se alertará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Sobre la posibilidad del regreso obligatorio de la mascarilla, el subsecretario señaló que no se lo ha planteado porque no hay un cambio de escenario que genere preocupación en el país. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos que tengan síntomas de enfermedades respiratorias a usar la mascarilla como medida de precaución.

Variantes de interés que circulan en Ecuador. Ministerio de Salud Pública

Dengue en Manabí y Santo Domingo

En el caso del dengue, Francisco Pérez aseguró que se registra una focalización de esta enfermedad en las provincias de Manabí y Santo Domingo, pese a las acciones implementadas para evitar un mayor impacto de la enfermedad.

El subsecretario detalló que, en las últimas semanas, en Manabí se ha registrado una disminución de los casos, pero en Santo Domingo existe un incremento.

Hasta este martes, el Ministerio de Salud Pública registra 16 289 casos dengue y 16 personas fallecidas. Una cifra similar a la registrada el año anterior. Sin embargo, Pérez no descartó que estos números se puedan intensificar por las condiciones climáticas que se prevén para las próximas semanas.

Por ello, aseguró que se mantendrán la campaña intensiva para eliminar los criaderos ante los estragos que pueda ocasionar la llegada del fenómeno de El Niño en el país.

