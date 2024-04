México reveló nuevas imágenes de la irrupción en su Embajada en Quito

El Gobierno de México reveló, este miércoles 10 de abril del 2024, nuevas imágenes de la irrupción armada en su Embajada en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. En los videos se incluyeron testimonios del cuerpo diplomático.

Un guardia sometido y agresiones a miembros de la delegación son parte de las narraciones en el clip difundido por la Cancillería mexicana. Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador; Roberto Canseco, jefe de cancillería y asuntos diplomáticos de México, y Eva Martha Balbuena, jefa administrativa de la Embajada de México en Ecuador narran con detalles cómo vivieron la intrusión de la Policía Nacional.

Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador, contó que se enteró del hecho cuando los uniformados se estaban llevando a Glas de sus instalaciones por la llamada de otra funcionaria. Asegura que esperaron que ella saliera para ingresar.

«Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la Embajada«, dice Roberto Canseco, quien intentó impedir que los uniformados ingresen a las instalaciones.

Lea también:

Eva Martha Balbuena también recordó que percibió que la situación era grave cuando escucharon el ruido y sometieron al guardia, a quien lo colocaron boca abajo y estaba sometido por un policía, de acuerdo con el testimonio de Canseco.

Canseco señala que en su intento por evitar que ingresaran y se llevaran a Glas le golpearon en su ojo con un escudo que portaba la Policía. Además, recalca que al poner resistencia le apuntaron con un arma de fuego.

«Sale un intruso y me doy cuenta que van abrir nuevamente la puerta. Muevo un librero para impedir que ingresen. Me quitan a mí, mueven el libero, yo pongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma«, narra Canseco.

En el testimonio, Balbuena recuerda que una vez que se llevaron a Glas, inmediatamente llamó desesperadamente a la Embajadora y informó que dos vehículos blindados sacaron al exvicepresidente.

«Contesto y me dice: ‘Entraron a la Embajada. Se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía: ‘¿Qué? No, no puede ser‘», recuerda Raquel Serur Smeke.

Finalmente, Canseco detalló que cuando lograron sacar a Glas de las instalaciones les espero un vehículo en el patio, que habría ingresado por la avenida Naciones Unidas y que fue colocado estratégicamente para llevarlo.

También en Teleamazonas: