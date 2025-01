Obispa sermonea a Trump y él la llama desagradable y pide que se disculpe

Actualizado 09:20

Washington, AFP |

Una obispa rogó el martes 21 de enero de 2025 a Donald Trump que tenga «piedad» de los homosexuales y de los migrantes pobres. La intervención la hizo durante un oficio en la catedral de Washington que clausuró su investidura como presidente de Estados Unidos.

Trump frunció el ceño cuando Mariann Edgar Budde, obispa de la Catedral Nacional de Washington, abogó desde el púlpito por las personas LGBT y los migrantes en situación irregular, dos grupos a los que el republicano apuntó con decretos presidenciales a las pocas horas de jurar el cargo.

El republicano acudió al tradicional servicio presidencial para conmemorar su investidura y no se esperaba las críticas.

«Le pido que tenga piedad, señor presidente», dijo la obispa, que habló del «miedo» que, según ella, se siente en todo el país. «Hay niños gays, lesbianas y transgéneros en familias demócratas, republicanas e independientes«, sostuvo.

«Las personas que recogen nuestras granjas y limpian nuestros edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, que lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales (…) pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada», afirmó. Y agregó que «la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes».

Trump, sentado en el primer banco, miró a Budde bastante serio. Su familia y el vicepresidente JD Vance parecían igualmente sorprendidos y disgustados por la intervención.

Mariann Edgar Budde, obispa de Washington, ilustra al mundo cómo el discurso, también es resistencia. pic.twitter.com/xEL17oqUsh — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) January 22, 2025

‘Desagradable’

Por su parte, Trump, calificó este miércoles de «desagradable» a la obispa de Washington y le exigió disculpas por haber dicho que estaba sembrando el miedo entre los migrantes y las personas LGBTQ.

«La llamada obispa que habló el martes en el Servicio Nacional de Oración es una izquierdista radical que odia a Trump. Tuvo un tono desagradable, no fue convincente ni inteligente«, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente, que previamente se limitó a decir que el oficio «no fue demasiado emocionante», cargó duramente contra la obispa en su red social.

«Además de sus comentarios inapropiados, el sermón fue muy aburrido y muy poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!», escribió.

Entre las decenas de órdenes ejecutivas firmadas a última hora del lunes por Trump figuran medidas para suspender la llegada de solicitantes de asilo y expulsar a los migrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.

Trump también decretó que solo se reconocerán dos sexos: el masculino y el femenino, pero no el transgénero.

