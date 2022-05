OMS cree que la viruela del mono circuló algún tiempo sin ser detectada

La aparición repentina de casos simultáneos de la viruela del mono en países donde esta enfermedad no es endémica indica que es probable que hubiera contagios que no se detectaron durante algún tiempo, así como situaciones que amplificaron su propagación, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En estas circunstancias «un solo caso de la viruela del mono en un país no endémico es considerado un brote«, recalcó la entidad sanitaria, que sigue sin encontrar relación entre los casos notificados y viajes a áreas donde la enfermedad está presente, lo que es inusual.

📌Latest update on the #Monkeypox disease outbreak. This edition provides information on recently published WHO guidance for the outbreak.

