Pablo Lucio Paredes: «El subsidio a combustibles es un mal subsidio»

El analista Pablo Lucio Paredes hizo un repaso a la reciente actualidad económica en el Ecuador y posibles cambios para una reactivación.

Sobre el riesgo país, que recientemente tuvo una importante baja, afirmó que el gran desafío es «cómo bajar el puntaje a cifras cercanas a 500 puntos».

«No solo es importante el riesgo país que se mide a nivel internacional, sino el que percibimos los ecuatorianos en el país. Si alguien quiere emprender, contratar, invertir, poner un negocio piensa que el Ecuador es riesgoso y complicado», indicó.

De tal manera que esa es la mentalidad que hay que cambiar, afirmó.

Sobre los cambios que debe existir a nivel gubernamental y del ministerio de Economía, afirmó que se debe eliminar el «lastre que significa el gobierno para la sociedad ecuatoriana».

«Hay cosas muy importante y útiles que tiene que hacer el Gobierno y lo tiene que hacer mejor: educación, salud, seguridad, etc. Pero hay otra cantidad de cosas inútiles donde se desperdicia nuestro dinero. Debe haber un esfuerzo de racionalización de gasto público. Es fundamental y no hemos visto eso en el Ecuador. No es fácil, pero hay que emprenderla», resaltó.

Y una segunda tarea del Gobierno son las reformas que el Ecuador necesita, indica. «Deben tener el apoyo político de la Asamblea Nacional, pero también de todos los ecuatorianos».

Así, Pablo Lucio Paredes destaca las reformas laborales, a la seguridad social, subsidios, petróleo y minería, apertura al mundo, entre otros.

Sobre los subdisios, afirma que se debe aprovechar la tecnología para dar el beneficio a quien realmente lo necesita.

