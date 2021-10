Pablo Lucio Paredes: «el subsidio a combustibles es un muy mal subsidio»

El analista económico Pablo Lucio Paredes habló sobre las repercusiones del llamado a la protesta por parte de algunos grupos sociales.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Paredes indicó que esos grupos tienen derecho de expresarse, pero de una manera pacífica, respetando a los demás.

Sobre los pedidos de redución de costos de combustibles, Pablo Lucio Pareces indicó que se debe estar conscientes de tres puntos sobre los subsidios.

«Primero, el subsidio a combustibles es un muy mal subsidio. Segundo, destinar recursos a un muy mal subsidio significa que estás dejando de destinar ese dinero a cosas más importantes. Tercero, en este tema lo ideal sería eliminar el subsidio, pero con focalización. Es decir, debe haber un apoyo que llegue a la gente de menos recursos en relación al transporte», puntualizó.

«Lo grave es mantener un subsidio que es malo, en lugar de buscar juntos una mejor solución», acotó.

Diálogos para llegar a acuerdos

Por otra parte, Pablo Lucio Paredes hace un llamado a diferentes sectores para que se dialogue de manera calmada. De aquí hace dos interpretaciones.

Indica que la interpretación buena es que «el gobierno se sentó a conversar con la gente. Le pidieron que no sigan subiendo los precios y el gobierno dijo ‘bueno. Vamos a llegar a un punto razonable’. La otra interpretación, mala para el país, es decir: ‘como ya cedieron en esto, voy a aprovechar para seguir empujando lo que creo, seguir tratando de sacar lo máximo. El gobierno ya me dio gusto, entonces ahora quiero que me de más gusto», indicó.

De igual manera indica que puede accinar la Asamblea Nacional. «La Asamblea dijo ‘yo te devuelvo la ley, mándame en pedazos’, el gobierno le manda en pedazos. Y, entonces, ahora la Asamblea tiene que hacer su trabajo y considerar seriamente lo que se le va a mandar», explica Pablo Lucio Paredes.

