El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes habla por primera vez desde la cárcel luego de ser recluido dentro de la investigación del caso Metástasis. Este martes 30 de abril de 2024 se hizo pública una carta firmada con su nombre, donde acusa a Mayra Salazar de mentirosa por su testimonio anticipado dentro del mismo caso.

«Todo lo dicho por Mayra Salazar es mentira«, se titula la carta firmada por el exasambleísta. El texto se extiende por una página y aborda conexiones, que Salazar apuntó en su testimonio anticipado, entre Muentes y otros funcionarios.

En el comunicado escrito Muentes niega que haya sido él quien pagaba el salario de Salazar como asesora de comunicación de la expresidente de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo. «Fue ella (Salazar) quien me ofreció sus servicios de comunicación», dice la versión.

Según detalla en el texto, Muentes habría contratado a Salazar para una «corta campaña» frente a un «ataque sistemático por parte de una entidad financiera».

Lea también:

Se refiere a la pugna con el Banco del Pacífico por el pago de un préstamo de más de 314 000 dólares, en 1998. Este conflicto legal terminó con un fallo a su favor y una indemnización de 4 millones de dólares que niega haber pedido o recibido.

El exasambleísta afirma que pagó el total del crédito. «Tanto es así que el banco no tiene el pagaré que firmé cuando adquirí la deuda porque este me fue entregado al cancelar. ¿O me acusarán de entrar a la bóveda del banco y sustraerme ese documento?, apunta Muentes en su versión escrita.

Desde la cárcel de máxima seguridad «La Roca«, Muentes reaparece y niega que sea él quien maneja la justicia. Añade que conoció a Salazar a través de Gallardo con quien «he tenido una relación respetuosa, mas no de amistad».

Niega también haber obtenido contratos para una empresa de limpieza de la mano de María Josefa Coronel. Es más, asegura que no cuenta con ese tipo de negocios.

Admite que conoce a Gallardo y al juez Johan Marfetán, detenido por el caso Purga que investiga la red de corrupción en el sistema judicial más grande del país.

También en Teleamazonas: