Padre mató con una escopeta al acosador de su hija

En Florida, Estados Unidos, el padre de una influencer de TikTok mató con una escopeta al acosador de la menor de edad luego de que el sujeto ingresara a su casa con el arma.

La traumática experiencia sucedió en julio de 2020, cuando la joven tenía 14 años, sin embargo, se conoció recientemen después de que ella y su familia decidieran compartir la historia en el medio estadounidense.

El acosador de 18 años, identificado como Eric Rohan Justin, estaba obsesionado con la influencer de Tiktok, Ava Majur por un largo tiempo hasta que llegó a su casa armador, donde el padre de la menor lo mató.

«TEMERARIO DEL TECLADO»

Según reveló el The New York Times, el joven primero comentó varias de sus publicaciones en TikTok para llamar su atención. Y al no conseguirlo, empezó a enviarle mensajes privados por Snapchat e Instagram.

La joven lo bloqueó, pero luego se enteró que sus amigos le estaban vendiendo fotos e información personal de ella. Se conoció que el joven llegó a pagar 300 dólares por dos imágenes del rostro de la tiktoker.

Además, otro de sus seguidores la alertó de lo que sucedía con un mensaje de las cantidades que estaba dispuesto a pagar por las «fotos de su trasero» y pies.

Al ver que Ava lo tenía bloqueado de todas las cuentas, él le envió más de 600 dólares en Venmo suplicándole que le desbloqueara. Por ello, la joven decidió acudió a su padre, quien lo llamó y le pidió que dejara de escribirle a su hija.

Sin embargo, Eric no desistió e incluso comunicó a los compañeros de clase de Ava que tenía planeado agredirla. Y cuando ella se enteró alertó a sus padres, quienes de inmediato lo investigaron y descubrieron que vivía a cientos de kilómetros de su vivienda; por lo que la tranquilizaron diciéndole que solo era «uno de esos temerarios del teclado».

Tiempo después, el joven se presentó armado a la casa de los Majury e intentó ingresar por la fuerza. El padre de la menor, un teniente de policía retirado, le ordenó que soltara el arma y saliera de su casa, pero el chico no accedió y le apuntó con el arma. El padre no tuvo más opción que defenderse y le disparó fatalmente.

La policía acudió a la escena y descubrió que Eric llevaba dos celulares con miles de fotografías y videos de Ava.

SU VIDA DESPUÉS DEL ACOSO

El hombre no enfrenta un proceso judicial porque está protegido por la ley de autodefensa «stand your ground», que en Florida regula el uso de la fuerza letal.

Tras el incidente, ella y su familia se mudaron de esa casa. Y también la influencer se planteó la idea de dejar las redes sociales, pero, con el apoyo de sus padre, decidió seguir en este medio.