El papa Francisco recibirá al presidente Daniel Noboa en el Vaticano

El papa Francisco recibirá en audiencia privada al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el lunes 13 de mayo del 2024 en el marco de una gira internacional que el mandatario llevará a Italia, Francia, España y el Vaticano.

Tras ser recibido por las autoridades vaticanas a su llegada, Noboa se encontrará con el pontífice en el Palacio Apostólico a las 09:00 hora local (7.00 GMT), confirmó este viernes 10 de mayo del 2024 el Vaticano.

El Primer Mandatario anunció el pasado miércoles, a través de un decreto, que iba a realizar un viaje de once días a Europa, incluyendo Italia, Francia y España entre este viernes y el 21 de mayo. No obstante, en el documento no especificó los detalles de la agenda ni las jornadas que permanecerá en cada uno de los tres países europeos.

Noboa también viajará acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; la subsecretaria general del despacho presidencial, Cynthia Gellibert; y la de Protocolo y Ceremonial, Gicela Andrade, además del director de Logística en Territorio, Juan Bleggi, y su jefe de seguridad.

Este será el segundo viaje oficial de Noboa a Europa como Presidente de Ecuador desde que asumió el cargo el 23 de noviembre de 2023.

El mandatario hará esta gira cuando está cerca de cumplir seis meses en el cargo, marcados por el «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado y la reciente crisis con México por el asalto a su embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

El gobernante, de 36 años, también fue a España a finales de enero para participar en Fitur, la feria internacional de turismo de Madrid, donde Ecuador ejercía como país invitado de honor, desde donde con posterioridad viajó a Estados Unidos.

Antes de asumir el cargo y tras haber ganado las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023, Noboa también hizo una gira internacional en la que visitó Italia, España y Estados Unidos, donde mantuvo reuniones previas con instituciones internacionales y empresarios. EFE

