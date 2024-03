La Nunciatura Apostólica en el Ecuador se pronunció, este lunes 18 de marzo de 2024, sobre la posible llegada del papa Francisco a Quito, en este año.

Andrés Carrascosa, nuncio Apostólico en Ecuador, hizo siete aclaraciones a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Estas son:

1) El Congreso Eucarístico Internacional, que se realiza cada 4 años, tendrá lugar, por decisión del Papa Francisco, en Quito del 8 al 15 de septiembre de 2024.

2) El Santo Padre (aunque no siempre), a veces ha presidido la misa de clausura.

3) Si el Papa viniera a Quito sería solo para esa misa del 15 de septiembre y no se trataría de una visita al país (que ya la realizó en 2015).

4) Es comprensible que no se organiza un viaje papal, que implica la travesía del Atlántico, solamente para unas horas, por lo cual varios medios internacionales habían hipotizado la posibilidad de articular algún otro país (o países) en el viaje.

5) En este momento no hay nada confirmado ni negado.

6) Si tal viaje papal tuviera lugar, el anuncio se haría de manera conjunta por el Gobieno del Ecuador y la Santa Sede.

7) Las afirmaciones publicadas hoy no tienen más base que el deseo de todo un pueblo, expresado quizás por quien no tiene la necesaria información.

La representación en Ecuador de la Santa Sede tuvo que hacer estas aclaraciones luego de que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijera que el papa Francisco posiblemente visitará Ecuador en septiembre de 2024, en el marco del Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en Quito.

“Viene el papa (Francisco) posiblemente al Ecuador en septiembre para un gran evento internacional que va a hacer el Vaticano y es muy importante coordinar esa visita y los detalles, contó Kronfle al volver de su viaje a España.

Este lunes 18 de marzo de 2024, el titular del Legislativo también dijo que conversó “en ese sentido con el cardenal de Barcelona, que es uno de los consejeros más importantes del papa”.

Congreso Eucarístico Internacional e invitación al papa Francisco

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, recalcó que Quito será sede del 53° Congreso Eucarístico Internacional del 8 al 15 de septiembre de 2024.

“La Semana Santa será un ‘calentamiento’ para ese maravilloso evento que tendremos en la ciudad capital y que albergará a la Iglesia Católica de todo el mundo”, sostuvo Muñoz.

Además, el 25 de marzo de este año todas las catedrales del país realizarán la renovación de la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Esta actividad se da por el 150º aniversario de este acontecimiento histórico tan importante para el Ecuador.

En octubre de 2022, el arzobispo de Quito también reveló que habían realizado una invitación para que el Papa asista a la clausura del Congreso en Ecuador. “Hemos invitado al papa Francisco para que pueda venir a Quito para la misa de clausura del Congreso, para la Statio orbis”, sostuvo.

Este Congreso es el principal evento de la Iglesia a nivel mundial y se espera contar con la presencia de unas 5.000 a 6.000 personas.

No es la primera vez que el papa Francisco visita Ecuador. Ya lo hizo en 2015. El 5 de julio de ese año llegó el sumo pontífice a Quito. Arribó al Aeropuerto Mariscal Sucre y lo recibió el entonces presidente Rafael Correa.

