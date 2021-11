Paraguay tiene a toda su artillería para medir a Chile

La selección de fútbol de Paraguay se entrenó en el Centro de Alto Rendimiento «Esc. Óscar Harrison» con su plantel completo. Ahí afina detalles para el juego clave de este jueves en Asunción ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó que el martes hubo «una intensa práctica» con trabajos a cargo del preparador físico y su asistente. Los porteros, en cambio, se entrenaron aparte.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Guillermo Barros Schelotto, quien dirigió los trabajos en campo y ordenó movimientos tácticos.

Schelotto enfatizó en rueda de prensa que ahora no es tiempo de analizar lo ocurrido en las eliminatorias sudamericanas. Y puso el foco en intentar clasificar al Mundial.

«Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos. Apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos dar», subrayó.

Destacó que en estos pocos días no podrá darle una idea de juego al equipo; No obstante, van a prepararse para «enfrentar a cada rival» e ir a por la victoria.

Paraguay enfrentará este jueves a Chile y luego visitará a Colombia. Actualmente, la Albirroja tiene 12 puntos y es octava en la clasificación, que es encabezada por Brasil.

Las novedades de Chile

El seleccionador chileno, el uruguayo Martín Lasarte, dijo que intentará suplir bien las ausencias de Charles Aránguiz y Erick Pulgar.

«Lamentablemente no hay dos jugadores iguales. Vamos a intentar buscar futbolistas que nos den desde un lugar, con sus especificidades, las características para absorber estas dos importantes ausencias», señaló Lasarte.

Consultado por el ritmo de juego que traen los referentes de La Roja Arturo Vidal y Alexis Sánchez, Lasarte fue categórico.

«Esta es la pregunta de siempre. No la menosprecio. Cuando Claudio no jugaba, se comentaba el tema de él. Alexis no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, tomando en cuenta lo poco que ha jugado. Arturo ha competido más. Eduardo viene de una lesión. Maripán, Roco, Gary, Mauricio y Eugenio están jugando. Cada fecha eliminatoria tiene su particularidad. No podemos tener un 100 % de efectividad en minutos jugados», señaló el estratega.

Mientras tanto en eliminatorias:

Brasil intentará sellar su pasaporte al Mundial de Catar 2022