PSC reacciona tras testimonio de Mayra Salazar: ‘Verdad vs. calumnia’

“Las declaraciones y acciones individualizadas no involucran al PSC”. Con ese mensaje reaccionó el Partido Social Cristiano al torbellino de comentarios que ha generado el testimonio de Mayra Salazar, testigo protegida de la Fiscalía en el caso Metástasis de Ecuador.

“Nuestros detractores gratuitos se han atrevido a mencionar un supuesto control del partido en el Consejo de la Judicatura a cambio de favores”, enfatizó la Directiva Nacional del PSC en un comunicado hecho público la tarde de este viernes 29 de marzo de 2024 a través de la cuenta de Instagram de su líder histórico, Jaime Nebot.

El jueves 28 de marzo Mayra Salazar, excolaboradora en la Corte de Justicia del Guayas, rindió una versión sin juramento en la Corte Nacional de Justicia. Ella es una de las 52 personas procesadas en el caso Metástasis, que se inició a partir de la desencriptación de chats del narcotraficante Leandro Norero. La Fiscalía investiga el alcance de la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del Estado.

En su testimonio, Mayra Salazar apuntó a Pablo Muentes, exasambleísta del PSC. Según la testigo, Muentes «manejaba la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura«, organismo regulador de la Función Judicial en Ecuador.

Salazar dijo que el exasambleísta pagaba sus servicios en la Corte de Justicia de Guayas, como asesora de Fabiola Gallardo, de quién tenía que informar todos los movimientos. La reunión para contratatarla tuvo lugar en la casa de Muentes, en la Isla Mocolí, que funcionaba como el «centro de operaciones», según la testigo protegida.

A continuación la transcripción textual del comunicado del PSC difundido este viernes 29 de marzo:

«Frente a acciones y declaraciones que son de dominio público, el Partido Social Cristiano enfáticamente indica:

1. Las declaraciones y acciones individualizadas no involucran al PSC. Nuestros detractores gratuitos se han atrevido a mencionar un supuesto control del partido en el Consejo de la Judicatura a cambio de favores.

2. ¿Control? Si el PSC tuviera ese control. no sostendría desde hace varios años que el Consejo de la Judicatura nunca debió existir. Ni tampoco hubiese actuado, como lo hace desde el 2022, proponiendo y auspiciando todos los juicios políticos para lograr la destitución de sus integrantes: Terán, Morillo, Muñoz, Murillo, y Barreno.

3. ¿Favores? El Partido Social Cristiano, en ninguna parte del país, ha nombrado ni hecho nombrar jueces ni fiscales. El partido no tiene funcionarios de ningún tipo en la función judicial. El PSC no ha enjuiciado ni impulsado sentencias ni a favor ni en contra de nadie; tampoco defendido ni logrado que se libere a persona alguna.

4. Ninguna de las acciones denunciadas implica beneficios para el PSC ni para sus dirigentes.

5. No sorprende que escribientes y asalariados, en unos casos, acepten como válidas las versiones de procesados y, en cambio, no lo hagan en otros bullados casos de supuesta corrupción.

Basta ya de tanta calumnia y politiquería contra el PSC, que provienen de quienes quieren evitar que los casos de corrupción en que están claramente involucrados se investiguen y sancionen!»

