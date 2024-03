Mayra Salazar, testigo protegida del caso Metástasis, llegó a la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, para rendir su testimonio anticipado, este jueves 28 de marzo de 2024. Ella se encuentra procesada en el caso Metástasis que investiga la red de corrupción estatal más grande del país.

El testimonio anticipado inició a las 12:50 de este jueves 28 de marzo del 2024. Su testimonio lo dividió en dos partes: una sobre su relación con los narcotraficantes y cómo se vinculó con ese mundo.

El segundo: revelar la «identidad, nombre y forma de operar de la persona que por varios años ha operado el sistema de Justicia de Guayas, Municipio y otras entidades públicas «a su beneficio», como parte de su cooperación de justicia.

«Pequé de pensamientos, de deseos, pero nunca de acción«, dijo Salazar y añadió que ha recibido cinco atentados contra su vida desde que está fue detenida. El testimonio de Salazar no fue bajo juramento.

«Mis actuaciones no fueron las correctas y supe que era el fin de la Mayra que ustedes están conociendo«, terminó diciendo en su testimonio Salazar. Añadió que agradeció a la Fiscal por «haber hecho esta investigación, porque si no se hacía público habría seguido teniendo contacto con estas personas». «Mi no habría sido la cárcel, mi fin habría sido la muerte», sentenció.

«Pablo Muentes manejaba la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura»

Salazar contó que conoció al exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes por medio del juez Johan Marfetán, quién habría sido su mano derecha. Confirmó que él «manejaba la mayoría de vocales del Consejo de la Judicatura«.

Además, él era quién pagaba por los servicios de Salazar en la Corte de Justicia de Guayas, como asesora de Fabiola Gallardo, de quién tenía que informar todos los movimientos. La reunión para la contratación de Salazar se dio en la casa de Muentes, en la Isla Mocolí, que funcionaría como «centro de operaciones».

«En esta reunión me dejaron en claro dos cosas: que debía ser mano derecha de Fabiola Gallardo, que cada movimiento se reporte a Pablo Muentes; y que contratarían mis servicios de comunicación para Fabiola Gallardo», dijo Salazar.

Mayra Salazar trabajó para Muentes desde enero del 2022 hasta octubre del 2023, cuando se le otorgó un contrato para el Consejo de la Judicatura hasta diciembre del 2023. Detalló que su contrato salió directamente del expresidente de ese organismo, Wilman Terán, por pedido del exasambleísta.

«Mientras los vocales recibían el apoyo político de Muentes y el Partido Social Cristiano, ellos daban cuotas en el Consejo de la Judicatura«, dijo Salazar. Así se procedió a la contratación de ella y de Mercedes Villareal, exdirectora de la Judicatura en Guayas.

También señaló que por órdenes de Muentes, Marfetán y Gallardo, intervino activamente en el caso que interpuso el exasambleísta en contra del Banco del Pacífico.

Muentes traficante de tierras

En su testimonio anticipado Mayra Salazar también aseguró que el exasambleísta Pablo Muentes se dedicaba al tráfico de tierras en diferentes lugares de la Costa ecuatoriana. Según dijo, para beneficiarse el exlegislador tendría operadores en el Ministerio de Agricultura y pidió a la Fiscalía General del Estado que se realicen las investigaciones necesarias.

Recordó un caso que fue público debido a la intervención y denuncia del fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él denunció públicamente a Muentes por traficar 12 hectáreas de tierras de Erick Ramírez, quién se encontraba fuera del país. Salazar contó que Muentes, por medio de sus operadores, sacó información del Registro de la Propiedad y generó un contrato de compra y venta. Las tierras las adjudicó a su primo Fausto Alarcón, que tiene tres cédulas y dos licencias.

El macrolote se fraccionó en 10 lotes en los que se asentaron diferentes asociaciones y, por medio de sus operadores en el Ministerio de Agricultura hace que les adjudiquen y luego les venden a los familiares de Muentes. Luego, dice Salazar, las asociaciones fueron desalojadas de forma violenta.

En ese caso, contó que una persona se encuentra privada de la libertad y otras 10 tienen boleta de captura. «Asociación Patria Nueva. En esta asociación hay 10 personas con boleta de captura y una privada de libertad. «Muentes no solo los metía presos, sino que los amedrentaba», dijo.

«El operador judicial que realizó estas 10 boletas es el doctor Ronald Cevallos, quien fue llevado al despacho de Durán para que cumpla las pretenciones de Muentes», aseveró. «

Fabiola Gallardo y su vínculo con alias «Fito»

Salazar también detalló que trató de hacer un acercamiento entre Fabiola Gallardo y Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, debido a que en su tribunal se trataría una causa en su contra. Sin embargo, fue la misma Gallardo quién realizó el acercamiento por medio del abogado abogado Wilson Sánchez.

Gallardo gestionó la audiencia de ‘Fito’ para el 7 de diciembre del 2023 a las 08:00 para que se instale sin contratiempos. Sin embargo, el juez Reinaldo Cevallos no acudió a laborar y se reagendó para el 20 de diciembre a las 08:20 de la mañana.

«Yo ya me encontraba privada de libertad y recibo al abogado Juan Pablo Valdiviezo, amigo de Fabiola Gallardo y le manifiesto que estaba dispuesta a colaborar con la justicia y le recomendaba no realizar la diligencia pactada para el 20 de diciembre», mencionó.

Luego de la diligencia Gallardo habría recibido un ramo de rosas, una cadena con una esmeralda y seis mil dólares.

Relación con Gilmar Campusano

Aseguró que Conoció a Gilmar Campusano, abogado de Norero, lo conoció por medio de María Fernanda Pincay, modelo de los programas concurso de TC Televisión. Lo hizo durante una fiesta de cumpleaños de este.

Norero y Pablo Ramírez

Norero también mantenía una buena relación con Pablo ramírez, funcionario del SNAI para poder ingresar beneficios al centro en el que se encontraba recluido.

«Nunca ingresé a ver al señor Leandro Norero a ningún centro de privación de libertad en dónde se encontraba recluido», dice Salazar.

Relación entre Leandro Norero y Daniel Salcedo

Salazar relató que conoce a Daniel Salcedo desde el año 2013 y fue él quién le solicitó un acercamiento con Leandro Norero. Le dijo que podría recibirlo en la cárcel 4 de Quito. Sin embargo, mencionó que ‘El Patrón’ no aceptó el acercamiento pues en esa prisión también estaba recluido el exvicepresidente Jorge Glas y no quería que lo relacionen.

Ayudé a hacer un acercamiento con la jueza que trataría el habeas corpus de la hermana de Leandro Norero, Johana Zambrano Tigua.

Nexo con el narcotráfico

Mencionó que ingresó por primera vez al Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil para solicitar permisos para un evento artístico, por pedido de la artista Gloria Trevi. Allí dijo que conoció a Xamara Rivera, esposa de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, quién se encontraba realizando tareas de ayuda social.

Allí conoció al abogado Javier Novillo Arana con quién mantiene una relación de amistad, abogado de los trabajadores de Fabián Gilmar Campuzano, procesados por narcotráfico. «Conozco que el abogado mantiene una relación de amistad con la fiscal Yanina Villagómez, a la que se refería como su madre».

Javier Novillo le contó que tenía un operador de la Corte del Guayas, Eduardo Lascano, conocido con el alias de «Barbón Chiquito». Este sería trabajador de Fabiola Gallardo para agendar las diligencias de la sala penal.

Salazar contó que el modo de operar de varios abogados en libre ejercicio en la Corte de Guayas consistía en contratar al hijo de la jueza Carmen Vásquez para que esta deba ser excusarse de atender la causa. El costo de esta operación sería de alrededor de 5 000 dólares.

Carolina Jaume es mencionada

Mayra Salazar detalló en su testimonio que en diciembre del 2022 una amiga estuvo privada de la libertad. Se trata de Carolina Jaume, quién la noche del 19 de diciembre fue retenida por una denuncia de su exesposo.

Según Salazar, en ese entonces, Jaume le habría dicho que «temía por su vida«. «Al salir me agradece y me comenta que si en algún momento a ella le pasaba algo haga pública una agenda que ella me entregó en ese momento. La agenda contiene información de los operadores del señor Xavier Jordán«.

Dispositivo de seguridad

Un amplio dispositivo de seguridad se aplicó en las calles aledañas a la Corte horas antes de la diligencia. Hay vallas, tanquetas y gran cantidad de policías.

La exfuncionaria de la Corte de Guayas llegó para rendir su testimonio desde la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito. La diligencia tenía previsto arrancar a las 08:10, sin embargo, hasta las 08:30 se continuaba con la verificación de credenciales de los abogados de las partes procesales.

Se prevé que rindan sus testimonios Salazar, como supuesta operadora del narcotraficante Leandro Norero. También Hélive Angulo, alias «Estimado», que según la Fiscalía, fungía como administrador de los bienes de Norero. Ambos procesados por el caso Metástasis.

En la lista consta Marcelo Lasso, compañero de celda de Norero en la cárcel de Latacunga. Y Lidia Sarabia, fiscal de Guayas, que llevó el caso de lavado de activos contra Norero y varios de sus familiares.

El testimonio anticipado es diferente a la versión libre y voluntaria. Este debe rendirse bajo juramento y tiene como objetivo resguardar la información antes de un juicio.

La fiscal General, Diana Salazar y el juez Felipe Córdova arribaron a la Corte poco antes de las 09:00 para la diligencia

Caso Metástasis

El caso Metástasis investiga la red de corrupción más grande del sistema judicial y penitenciario. Hay 52 personas procesadas en esta investigación, según informó la Fiscalía a través de su cuenta de X.

La investigación del caso Metástasis se inició luego del asesinato de Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes del mundo. Se presume que él financiaba las acciones delictivas de Los Lobos y otras bandas vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación, de México.

Dentro del caso Metástasis fueron detenidos abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y otros funcionarios o exfuncionarios del Estado.

A partir de este caso se abrió otra investigación, por el mismo delito, denominada caso Purga. En este han sido procesados siete jueces de la Corte Provincial de Guayas y un exasambleísta.

