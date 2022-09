Patricia Estupiñán: ‘Es una oportunidad para tratar problemas del país’

La directora editorial de revista Vistazo, Patricia Estupiñán, hizo una evaluación sobre el contenido de las preguntas del referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso.

Este lunes 12 de septiembre, el Primer Mandatario presentó un total de ocho preguntas para la consulta popular basado en tres ejes principales.

Consulta Popular: Las preguntas propuestas por Guillermo Lasso

Un día después, en el espacio de entrevistas de 24 Horas, Estupiñán consideró que se trata de una «oportunidad para tratar los problemas del país».

Sin embargo, resalta que hay temas igual de importantes como los planteados, que no se están tratando. Si bien destaca los temas de seguridad, cree que falta analizar empleo, problemas como el Seguro Social. entre otros. Por ello considera que «Se pierde una oportunidad para tratar estos otros temas vitales».

Seguridad

Respecto a la seguridad, Patricia Estupiñán cree que es importante lo planteado. «Evitar tanto estados de Excepción haciendo una normativa para que Policía y Fuerzas Armadas trabajen en conjunto. Que eso permita que se hagan protocolos para que ninguna institución pase a segundo plano. Que trabajen en conjunto fuera de celos normales y preparación de cada una de las fuerzas, para combatir el flagelo del país que es el narcotráfico», indicó.

También resaltó la importancia de las otras preguntas como la extradición de narcotraficantes.

Reformas políticas

Patricia Estupiñán también se refiere al planteamiento de reducción de asambleístas y los partidos. «Eso es un pare a la narcopolítica que necesitamos hacerlo», explica.

«Reducir los asambleístas es un buen paso, porque es más fácil un rol de 100 que los 157 que habría a futuro. Se da más equilibrio a nombramientos por población», afirmó.

No obstante, critica que no se haya planteado la opción de reformas para garantizar mejores asambleístas. «Esto debe ir de la mano de reformas al código de la democracia. No es posible que lo que se necesite es ser notorio para ocupar cargos públicos».

De igual manera considera que una depuración de partidos políticos será compleja «mientras el Estado financie el proceso político. Es muy difícil que cambiemos porque está el atractivo del dinero».

«Tenemos una multiplicidad de partidos porque existe esta posibilidad de que uno hace un partido de 10 personas, y entonces puedo alquilarlo. Eso también permite la filtración de dineros del narcotráfico», explica.

«Estamos viendo en la Asamblea que partidos independientes son los que definen cosas importantes de la Asamblea, porque son votos móviles. Eso es un caos, son los que chantajean, exigen cargos debajo de la mesa y no permiten depurar la Asamblea», acotó.

También en otras noticias: