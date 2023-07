«La Corte ha sido peor que la Asamblea, un obstáculo». Así lo sostuvo Patricia Estupiñán, directora de Revista Vistazo, este lunes 31 de julio del 2023, luego que la Corte Constitucional no diera paso a los decretos – ley enviados por el presidente Guillermo Lasso.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, Estupiñán argumentó, que «la Corte, en lugar de analizar la constitucionalidad, se ha dedicado a analizar si son económicos urgentes o no. Y esa no era su función». Para la directora de Vistazo, la muerte cruzada le falló al Presidente, «porque no ha ganado nada desde la perspectiva de hacer los cambios económicos que él prometió, de demostrar algo de eficiencia».

«La idea de una muerte cruzada es para que el Presidente pueda gobernar y hacer lo que no le dejó hacer la Asamblea, y ha resultado que es peor. En algunos proyectos (la Corte) se demoró más de 30 días», añadió.

Por otra parte, Estupiñán habló de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. «Tenemos nuevos rostros, pero tenemos las mismas viejas taras. No han cambiado la forma ni el fondo de hacer política».

