Patricio Carrillo: ‘María Belén Bernal ingresó a la Escuela de Policía’

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dio nuevos detalles sobre la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Afirmó que sí ingresó a la Escuela de Policía.

«La Fiscalía y Policía Nacional llegaron a tener conocimiento de la desaparición de la doctora Bernal. Asistió el domingo a la Escuela de Policía donde labora su esposo, quien tiene el rango de Teniente. Luego, se realizaron varias investigaciones», afirmó.

Agregó que se contactó con la mamá de la desaparecida (Elizabeth Otavalo), a quién le informó sobre los avances. «Nos solidarizamos muchísimo, estamos buscando toda la información posible. El sujeto fue sometido a la administración de justicia», dijo.

Patricio Carrillo resaltó que, según la fiscalía, tras la versión no era necesaria ninguna medida cautelar inicial. Sin embargo, «hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos hecho un bloque de búsqueda para localizarlo y también localizar a la persona desaparecida».

Sí ingresó a la Escuela de Policía

«Se está ampliando las versiones a diferentes personas más que el domingo se encontraban para ver los protocolos de seguridad de la escuela. Hay mucha información que no se puede revelar por indagación previa con Fiscalía», agregó el ministro del Interior.

Afirmó que hay registros del ingreso de María Belén Bernal a las instalaciones de la escuela de Policía. Sin embargo, no hay registro de su salida.

«Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía. No hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por el oficial (su esposo), con vidrios polarizados, al cual no lo revisaron. No se percataron si ella salió o no».

«Hemos dispuesto que toda la investigación se realice con transparencia», puntualizó Patricio Carrillo.

