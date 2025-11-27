La Junta de Beneficencia lanza “Tu ayuda nos ayuda” para seguir cambiando vidas en el Ecuador

David Oña, integrante de una de las familias beneficiadas dentro del programa para personas con discapacidad mayor al 75%.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil lanzó su campaña “Tu ayuda nos ayuda”, una iniciativa que refleja el espíritu de una obra que trasciende las fronteras de la ciudad y llega a cada rincón del Ecuador, demostrando que la solidaridad puede transformar vidas y que es necesario sumar voluntades de todos quienes quieran ser parte de esta gran obra.

La Junta de Beneficencia, en el año 2025, impactó a más de 2,8 millones de ecuatorianos, con una presencia activa en las 24 provincias y 222 cantones del país, promoviendo el acceso a la salud, la educación, el deporte, la inclusión y la alimentación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el Ecuador, más de 6 millones de personas viven con menos de 3 dólares al día, y la necesidad de sumar esfuerzos para aligerar su carga es una tarea que la Junta lleva adelante desde hace 137 años.

Más de un millón de personas han podido acceder a salud de bajo costo, a cirugías gratuitas de alta complejidad, trasplantes y procedimientos cardiológicos, neurológicos y reconstructivos, entre otros. Además, se han brindado 200.000 atenciones oftalmológicas y odontológicas a nivel nacional, y 50.000 personas han sido acogidas en nuestros hogares y albergues. En educación, se registran 50.000 impactos a través de redes educativas, y 15.000 niños y jóvenes han sido becados en el mayor proyecto social deportivo del Ecuador, en alianza con el Club Atlético de Madrid y la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes.

También 100.000 personas han sido beneficiadas mediante los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de seguridad alimentaria; un millón ha recibido donaciones de medicinas; 20.000 personas con discapacidad reciben atención en sus hogares; y más de 100.000 han sido impactadas por intervenciones sociales focalizadas en los cantones con mayores niveles de pobreza. En los últimos cinco años, la Junta ha incrementado su inversión social en un 300%, trabajando cada día en todo el territorio ecuatoriano.

A través de esta campaña, la institución invita a todos los ecuatorianos a sumarse con sus donaciones en www.donaciones.juntadebeneficencia.org.ec donde cada aporte se convierte en una oportunidad para seguir llegando más lejos y ayudar a quienes más lo necesitan.

Las cifras no solo reflejan gestión; cuentan historias de vida, esperanza y oportunidades recuperadas. Una de ellas es la de Nathalya Tiguero, una pequeña de dos años de Santa Elena que nació con una cardiopatía y labio leporino. Su madre recuerda los días difíciles, en los que la niña apenas podía respirar: “Antes se ponía moradita y no podía comer. Hoy come, camina y está mejor. Gracias a ustedes mi hija vive”, cuenta emocionada.

A través de los programas médicos gratuitos de la Junta, Nathalya pudo ser operada y hoy se recupera con éxito, simbolizando la fuerza y el alcance de una obra que transforma realidades en todo el país.

Nada de esto sería posible sin la unión de voluntades. Organizaciones aliadas y miles de ecuatorianos solidarios se suman cada año, de forma directa o comprando la Lotería Nacional y sus juegos, para multiplicar los resultados y hacer posible que más personas caminen, respiren, aprendan y vivan mejor.

El director de la Junta, Juan Xavier Cordovez Ortega, resume el espíritu de esta gran obra con palabras que tocan el corazón: “Cada vida transformada es una historia de esperanza. La Junta tiene rostro, y siempre es el rostro de un ecuatoriano que vuelve a creer. Tu ayuda nos ayuda a seguir construyendo un país más solidario, más justo y más humano”.

La Junta de Beneficencia hace un llamado a todos aquellos que creen en el poder de la solidaridad, porque cada aporte, sin importar su tamaño, se convierte en una cirugía que salva vidas, en una ración de comida para quien la necesita, en un aula abierta o en una sonrisa recuperada. Con el apoyo de los ecuatorianos, la Junta podrá seguir llegando a más rincones del país y extendiendo su ayuda a millones de personas.

Tu ayuda nos ayuda a seguir cambiando vidas.