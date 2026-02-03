Lionel Messi confirma su visita a Ecuador en un video difundido en la cuenta oficial del Inter Miami

Ecuador se prepara para vivir un momento histórico. Se confirma oficialmente la visita de Lionel Messi a Ecuador en un video difundido en la cuenta oficial del Inter Miami @intermiamicf.

Un acontecimiento que marcará un antes y un después para los fanáticos del fútbol y el deporte en general.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi llegará a Ecuador este próximo sábado 7 de febrero, como parte de la gira internacional Champions Tour.

El Partido de la historia Inter Miami vs Barcelona SC, ha generado una expectativa sin precedentes tanto a nivel nacional como internacional.

La presencia del capitán argentino no solo representa un hito deportivo, sino también un impulso para el turismo, la economía local y la proyección internacional del país. Miles de aficionados ya esperan con entusiasmo la oportunidad de presenciar de cerca a una leyenda viva del fútbol mundial.

El evento sin precedentes del que no te puedes perder. Adquiere las últimas entradas en elpartidodelahistoria.com no dejes que te lo cuenten vive este gran encuentro.

Ecuador se alista para recibir a una leyenda. Messi llega y Ecuador lo vive