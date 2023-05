Pablo Encalada, abogado del presidente Guillermo Lasso, habló sobre la causa penal por presunto peculado relacionado al contrato entre Amazonas Tanker y Flopec. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 16 de mayo de 2023, sostuvo que no existe responsabilidad ni penal ni política del Primer Mandatario.

Respecto a la denuncia de la asambleísta Mireya Pazmiño contra Lasso, dijo que es una evidencia más de que no hay un sustento del caso. «Al plantearse el juicio no había una investigación contra el Presidente, tuvieron que presentarle en el camino para darle sustento. Va a ser muy fácil desestimar las acusaciones sobre el presunto peculado en Flopec», aseguró.

Además, Encalada enfatizó que el contrato se realizó años antes de la posesión de Lasso como Presidente y cuestionó los alegatos sobre una presunta omisión pues señala que si existió una denuncia sobre las presuntas irregularidades en Flopec.

«Es la propia denuncia de la asambleísta Mireya Pazmiño que nos sirve como elementos para sostener la inocencia del Presidente. Habló de las bondades y luego ella misma dice que se trata de un delito de peculado, creo que esas es la razón por la que ha desistido de ser interpelante», dijo el abogado.

Asimismo, Encalada aseveró que no existe responsabilidad de Lasso en el delito de peculado porque el no ha participado directamente en el contrato. «Para que exista peculado la persona debe voluntariamente participar en el abuso de recursos públicos. El Presidente no tiene participación en Flopec por principio de distribución de funciones y de jerarquía. Él no puede estar en todos los contratos que se suscriben con el Estado», añadió.

También sostuvo que no hay causa en lo penal ni en lo político y pidió que se cumplan las causales establecidas en la Constitución. » No es suficiente la voluntad de los asambleístas para que un Presidente sea destituido”, recordó.

Finalmente, sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada indicó que esta será una salida fácil para el Primer Mandatario ante una eventual destitución por juicio político. «Si llegase a haber los votos para la destitución, que no es seguro, el Presidente firma un decreto y los envía a su casa. El Presidente tiene una salida fácil como para que lleguemos a la destitución», añadió.

