«Si empezamos con esas agendas que buscan cierto protagonismo político o que responden a interés de organizaciones políticas el país no va avanzar absolutamente en nada. La agenda legislativa tiene que ser seria, responsable y con temas prioritarios para el Ecuador, no prioritarios para una organización política ni tampoco que satisfagan intereses o vanidades personales», señala el asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Régimen Económico.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 23 de noviembre del 2023, Velasco instó a los legisladores a trabajar en los problemas que afectan a Ecuador y dejar a un lado los intereses personales. Además, dijo que apoyará los proyectos del presidente Daniel Noboa que beneficien al pueblo ecuatoriano.

Sobre la reforma tributaria, dijo que tendrá el respaldo legislativo, siempre y cuando, esta medida no afecte la economía de los ecuatorianos y no busque favorecer a ciertos sectores. Velasco indica que si no se enfoca correctamente esta propuesta «ninguna medida tributaria puede ser un paliativo para beneficiar a la economía».

También se refirió al juicio político contra Guillermo Lasso y lo calificó como un despropósito. A su parecer, este tema están prácticamente cerrado y los asambleístas deberían enfocarse en los problemas urgentes de seguridad y economía.

Finalmente, solicitó a cada una de las comisiones que actúen con celeridad y responsabilidad frente a las propuestas del Gobierno. “Hoy estamos viviendo una fecha muy importante para el país. Estamos viviendo una nueva etapa democrática y debemos demostrar que todos los ecuatorianos queremos salir adelante; eso significa hacer un compromiso de todos y no bloquear ni obstaculizar absolutamente nada«, agregó.

Mira la entrevista completa en el siguiente video: