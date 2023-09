En una perturbadora escena que se volvió viral en las redes sociales, una periodista fue víctima de agresión sexual mientras realizaba una transmisión en vivo para el programa ‘En boca de todos’. El incidente ocurrió en Madrid, España, y generó una ola de repulsión entre los internautas.

Isa Balado, reportera del programa, se encontraba en las afueras de un local comercial que fue víctima de la delincuencia. Mientras explicaba los detalles del incidente, un hombre se acercó a ella, tocó una parte íntima de su cuerpo y le preguntó: «¿de qué canal eres?».

Las cámaras captaron el visible malestar de Balado mientras intentaba continuar con su informe. Nacho Abad, uno de los presentadores del programa que seguía la transmisión en directo desde estudio, interrumpió con una pregunta impactante: «Isa, perdóname, pero el sonido es muy malo. ¿Te acaba de tocar el c….?». La periodista, visiblemente incómoda, respondió afirmativamente con un gesto de impotencia.

Lea también:

Incómoda y molesta, Balado se dirigió al agresor. «Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el c….? Estoy haciendo una transmisión en vivo y estoy trabajando… Me gustaría que me dejes trabajar».

La discusión entre la periodista y el agresor se prolongó brevemente, mientras el presentador del programa expresó su indignación ante el incidente y prometió que tomarían las medidas adecuadas.

La transmisión de Balado se interrumpió y, posteriormente, retomaron desde los estudios. En ese momento ella informó que el agresor «sigue por esta calle y va chocando la mano y molestando. Está haciendo lo mismo con todas las chicas».

A pesar de su evidente nerviosismo, Balado trató de continuar con su trabajo mientras el agresor permanecía cerca de ella. Sin embargo, desde los estudios se decidió poner fin a la transmisión. Minutos después, a través de su cuenta de X, la Policía española informó que el agresor fue detenido.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

También en Teleamazonas: