La expareja de Shakira, Gerard Piqué, aseguró este martes 14 de marzo del 2023 que pasa por un buen momento personal y que su objetivo como padre es que sus dos hijos estén bien. En una entrevista con la radio española RAC1, Piqué habló de su situación tras la ruptura con Shakira, con quien firmó un acuerdo en diciembre del 2022 para que la artista se quede a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).



En la entrevista, el exfutbolista se refirió al tema que su expareja grabó con Bizarrap y que tiene frases como: «Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión». Piqué reconoció que escuchó la canción, pero dijo que no hablaría del tema. Además agregó que “las personas que son padres tiene una responsabilidad de intentar proteger a los hijos. No voy a decir más al respecto y no tengo ganas de hablar más del tema».

Piqué también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League. Este es el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker.

Lea también:

Al respecto, el exjugador del Barça dijo su hijo le pidió participar en el programa y él accedió. «Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una forma e intento hacerlo de la mejor manera posible”

Por otro lado, Piqué aseguró que se encuentra bien en su vida personal, después de que en noviembre pasado decidiera retirarse del fútbol profesional, tras despedirse del FC Barcelona. En su carrera futbolística consiguió grandes éxitos tanto con su club como con la selección española.

En la entrevista, Piqué también recordó parte de lo que fue su discurso de despedida en su último partido del 5 de noviembre del 2022. Ese día sostuvo que «cuando te haces mayor, querer es dejar marchar». De esa forma, el excapitán dejó el fútbol después de 14 años en el Barça.

También en Teleamazonas:

Alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, cuestiona supuesta compra de bicicletas de la Secretaría de Movilidad https://t.co/mFm0CKs0Gd pic.twitter.com/2Wp7s9YXmX — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 14, 2023