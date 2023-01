Piqué publica su primera foto con Clara Chía en Instagram

Gerard Piqué vuelve a sacudir las redes sociales a nivel mundial publicando una fotografía junto a Clara Chía en su cuenta de Instagram.

La imagen aparece diez días después de que Shakira, la madre de sus hijos, publicó su última y polémica canción “Sesión 53” junto al Dj y productor argentino Bizarrap.

El tema de 3:37 de duración se lanzó a través de YouTube contiene una polémica letra que describe el proceso de separación de la pareja con frases como:

“Cambiaste un Rolex por un Casio”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Perdona cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”.

Sin embargo días después, Gerard Piqué respondió a la colombiana alimentando la polémica tras aparecer en una transmisión del canal de Twicht de la Kings League luciendo un reloj Casio y regalando otros más a quienes se encontraban junto a él.

En el video de la Kings League de este 13 de enero de 2023 Piqué elogió a la marca y dijo: “Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio. Tenemos muchas cuentas atrás y necesitamos muchos relojes. Es un reloj para toda la vida”.

