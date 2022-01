Pista de Dance

Para quienes quieren sentirse invadidos por la energía y las ganas de bailar que nos traen los ritmos electrónicos del club, tenemos la playlist perfecta.

Si no podemos ir a la fiesta, siempre podemos traer a la fiesta a nosotros. ¿Y qué mejor manera de traer esa sensación de discoteca, del club, que con aquellos ritmos de la música dance y electrónica que nos ponen a saltar toda la noche, que nos llevan a explorar el ritmo con nuestro cuerpo, que nos llenan de energía con sus beats?

Para quienes quieran convertir cualquier espacio en una pista de baile, para quienes quieren bailar tanto en la sala de su casa como en el bus camino al trabajo, traemos los mejores ritmos de la música electrónica .Aquí están todos aquellos temas y artistas que prenden la fiesta y las multitudes en los clubes de todo el mundo: desde la emoción con la que Twocolors nos pone a saltar con Feel it 2 , hasta los alegres sonidos de Marshmello en Happier ; desde los ritmos hipnóticos de Jax Jones en canciones como Jacques , hasta el contraste de la tranquilidad y la fuerza de Meduza en Piece of your heart .

https://open.spotify.com/playlist/3EFmn9Mm9JcdvS1QaJ1SPt?si=13b8d9a1f58242f6

¿Y qué sería de las pistas de dance sin el sonido de Stromae para ponernos a bailar? Después de tres años sin nueva música, este artista francés llegó el año pasado golpeando con fuerza con su éxito de ritmos andinos y beats electrónicos Santé … y ahora, a principios de 2022, con su nuevo éxito L’enfer . Esta es una exploración poderosa y llena de ritmo de las luchas internas a las que todos se enfrentan, de los problemas de salud mental con los que lidiamos mucho.

Con rimas agudas y notas melancólicas , este sencillo es un faro de esperanza para los momentos más oscuros de sus oyentes… y un adelanto del nuevo álbum del artista, Multitude, que será lanzado el próximo 4 de marzo.

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.