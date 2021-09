Polémico retiro de Miguel Ángel López en La Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ha abandonado la 76 Vuelta a España en el transcurso de la vigésima etapa, a falta de unos veinte kilómetros para el final, tras no haber podido entrar en la escapada que le dejaba fuera de la lucha por el podio.

Después de unos treinta kilómetros de persecución, el de Pesca terminó deteniéndose y sentándose en un lado de la carretera sin motivo aparente y de forma polémica.

Ni la llegada de su director Patxi Vila, del que según han apuntado algunos medios presentes en el lugar incluso se habría apartado sin querer entablar conversación, ni su compañero de equipo Imanol fueron capaces de hacerle reaccionar y que volviese a subirse a la bicicleta.

El colombiano, en rebeldía, decidió abandonar la carrera pese a la insistencia de su jefe de filas Patxi Vila



SE LES ESCAPÓ EL PODIO A «SUPERMÁN» LÓPEZ

López, que se impuso de manera brillante en la decimoctava etapa, en la que tenía prácticamente asegurado el podio.

Con un diseño propio de una clásica, la etapa se tensó en su segunda mitad y la ascensión al único puerto de primera de los cinco que se ascendían, el Alto de Mougás, y allí López vio como se le escapaba el podio de la Vuelta.

El momento en el que López dice adiós al podio:

-Ataca Bernal y Haig y él responden. Kruijswijk cierra.

-Arranca Yates, sale Mäder a por él. Roglic, Mas y Haig reaccionan…y López no hace ni ademán de salir. O iba muerto o no se entiende.

De acuerdo a fuentes cercanas al ciclista, citadas por el diario El Tiempo, López se bajó de su bicicleta como protesta en contra del Movistar Team, por su decisión de que desistiera en su idea de regresar al grupo.

“Le dieron la orden de no perseguir. No querían que le siguiera dando y eso a él no le gustó”, indicó la fuente.

“Ya habló con la esposa y eso le dijo él. Los técnicos lo regañaron porque le venía dando tratando de llegar al grupo de adelante”, añade el medio colombiano.

No obstante, Movistar Team publicó un audio en el que «Supermán» López explica lo que sucedió. «Hay mucho cansancio, hay mucho nivel (….) lógicamente nadie iba a ayudar a cerrar esa pequeña brecha que había en ese momento. Tardamos en reaccionar. Hay muchos factores y, al final, es una pena que tengamos que terminar La Vuelta de esta manera». Además, pidió disculpas a sus compañeros.

La configuración final del podio de la 76 edición de la Vuelta a España que apunta al triunfo del esloveno Primoz Roglic se definirá en la contrarreloj individual que echará el cierre a la competición este domingo.

Mientras que con durante la última etapa se peleará el tercer puesto entre el australiano Jack Haig (Bahrain Victorius) y el inglés Adam Yates (Ineos Grenadiers). Un minuto tiene a su favor el australiano.

Aparentemente más fácil lo tiene el español Enric Mas (Movistar) para ser segundo, ya que dispone de dos minutos sobre Haig que deberían ser suficientes para conservarlo.

Por otra parte, el ecuatoriano Jefferson Cepeda Hernández, el único trciolor en la competencia, cruzó en el puesto 68.° la meta con diferencia de 22′ 24». Mientras que en la clasificación general se ubica en la posición 32 a 01H 50′ 16» de Roglic, el virtual ganador.

