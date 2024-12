¿Por qué Leonardo Campana decidió dejar el Inter y fichar por New England? El delantero ecuatoriano sorprendió al dejar el glamoroso equipo de Miami por un nuevo reto con el equipo de Foxborough. Ya no compartirá camerino con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Campana firmó un contrato por dos años con su nuevo equipo, en el que busca, básicamente tener, más minutos de los que dispuso en el Inter Miami. «Él quiere estar más cerca de la Selección y, por tanto, necesitaba más minutos», justificó su representante Gonzalo Vargas.

En la última temporada con el cuadro rosado de Miami, Campana completó ocho goles con tres asistencias en 28 partidos, incluidos 14 como titular. Además, contribuyó al Inter a establecer el récord de puntos en una temporada de la MLS, que anteriormente ostentaba Nueva Inglaterra, con 74 puntos.

En total, Campana registró 32 goles y ocho asistencias en 100 apariciones totales con el elenco del Inter Miami. En la temporada regular de la MLS, el delantero anotó 28 goles, con ocho asistencias, en 80 partidos de liga, para un promedio de 0.80 contribuciones de goles por cada 90 minutos jugados.

«Leo Campana es un goleador probado cuya llegada fortalece una posición crucial de necesidad para nuestro equipo mientras trabajamos para mejorar nuestra producción ofensiva esta temporada», dijo el director deportivo del New England, Curt Onalfo.

Hark, hear the bells—say hello to our newest Rev! pic.twitter.com/6448yoDfgQ