Portero de Haití protagonizó un bochornoso momento (VIDEO)

El martes 15 de junio de 2021, Haití se enfrentó a Canadá por una fecha más de las eliminatorias hacia el Mundial de Catar que se disputará en 2022.

La Selección de Haití cayó por tres a cero y uno de esos tanto tuvo como protagonista al portero Josué Duverger, quien introdujo el balón en su propia portería.

Apenas empezó el segundo tiempo del partido, un defensa de Haití pasó el balón a su portero, pero el guardameta tuvo problemas para controlar el esférico que se le pasó por entre las piernas.

Con desesperación, Duverger fue detrás para retener la pelota, pero con tanta mala suerte que cuando llegó a la posición la punta de su pie tocó la número cinco y terminó marcado uno de los autogoles más absurdos de la eliminatoria a Catar 2022.

La infortunada jugada del portero de Haití quedó registrada en video y fue compartido en redes sociales, plataformas en las que cuenta con miles de reproducciones y los usuarios dejan saber su opinión sobre lo sucedido con Duverger.

