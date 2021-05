Portero del Manchester United no siguió las instrucciones en los penales

El 27 de mayo de 2021, en Polonia, se jugó la final de la UEFA Europa League entre el Manchester United de Inglaterra y el Villareal de España.

EL partido terminó empatado uno a uno y en los tiempos extras tampoco se hicieron más daño, por lo que la final tuvo que ser definida por tiros penales.

Todos los jugadores del Villareal anotaron su tanto, los once jugadores incluido su portero, otro tanto hicieron los del Manchester United, excepto David De Gea, quien falló el tiro penal y eso significó que los el equipo español se lleve la copa.

Un día después del partido se reveló otro detalle sobre el portero del Manchester United quien tenía en su toalla un papel con instrucciones de hacia dónde volarse en cada tiro penal del Villareal, pero según medios internacionales decidió no seguir todas ellas.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj