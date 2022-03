El linchamiento en Estados Unidos finalmente se convirtió en delito con la firma del presidente Joe Biden en la llamada ‘Ley contra los linchamientos de Emmett Till’. La normativa, aprobada tras más de cien años en el legislativo estadounidense, establece como crimen de odio y delito federal este tipo de agresiones que lleva el nombre del adolescente afroamericano que murió en 1955 en esas condiciones.

Emmett Till, de 14 años, había viajado desde su casa en Chicago hacia Mississippi para visitar a unos familiares. En el trayecto, según investigaciones, le silbó a una mujer blanca para luego ser secuestrado, golpeado y baleado en la cabeza. Su cuerpo fue arrojado al rio y se lo encontró con un gran abanico de metal en el cuello con alambre de púas.

Dos hombres blancos, Roy Bryant y su medio hermano J.W. Milam, fueron acusados por el crimen. No obstante, llegaron a ser absueltos por un jurado de hombres blancos. Ambos individuos luego confesaron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Till.

"No federal law expressly prohibited lynching. None. Until today."



President Biden signs the Emmett Till Antilynching Act into law, making lynching a federal hate crime for the fist time in American history. pic.twitter.com/aRYqFk6C2E