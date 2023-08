¿Cómo prevenir incendios forestales en la época seca?

Por Patricia Armijo B. |

Los incendios en la época seca son recurrentes, especialmente en bosques y zonas con vegetación. En la capital ecuatoriana hay 51 zonas susceptibles a sufrir flagelos, según datos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

De acuerdo con Freddy Oña, jefe de la Brigada de incendios, este año los números indican una baja en el número de incendios. Aunque la afectación en hectáreas sigue siendo elevada.

Oña revela que como parte del plan preventivo se han contratado 55 guardaparques. Estas personas son miembros de la misma comunidad en la que trabajan y por eso el bombero asegura que logran llegar con el mensaje de prevención a los vecinos.

Actualmente las autoridades trabajan en mingas para reducir la maleza y aplicar una poda técnica de la vegetación. Esto ayuda a que si el fuego se presenta no se expanda con tanta facilidad.

Datos de incendios en Quito

Los meses con mayor incidencia de estas emergencias son julio, agosto y septiembre. Solo en julio de 2023 se registraron 73 flagelos y en lo que va de agosto ya alcanzan los 80.

Hasta el 9 de agosto ya suman 219 emergencias por incendios forestales o de vegetación. Una cifra que se acerca a la global de 2022 cuando se registraron 380 y lejos de los 173 en todo 2021.

De acuerdo con Esteban Cárdenas, jefe del CBQ, la incidencia de incendios forestales por zonas, indica que Tumbaco, La Delicia y el Valle de Los Chillos son los sectores con más probabilidad de sufrir uno. Pero en cuanto al daño, es el Valle de Los Chillos el más afectado alcanzando 77,23 hectáreas quemadas.

En total la capital ha registrado 191.33 hectáreas quemadas en lo que va del año. Solo la primera semana de agosto en El Quinche fueron 18 hectáreas y en Minas otras 24 afectadas por incendios que iniciaron como quema de maleza o basura.

Para los trabajos en torno a estos flagelos, en Quito se han destinado 947 efectivos de diferentes áreas. Y además el personal maneja 119 vehículos para atender esas emergencias forestales.

Prevención de incendios

Todas las personas pueden ayudar a prevenir incendios en su comunidad. De hecho es el primer paso en el plan de los bomberos, dentro y fuera del país.

Oña exhorta a la comunidad a no quemar ningún material, basura o vegetación. Ya que ninguna quema es controlada y puede desencadenar en un incendio mayor.

Otro factor que causa incendios son las fogatas que se esparcen o no quedan completamente apagadas. Estas podrían iniciar un incendio y son susceptibles de sanción en caso de que se de con el responsable.

Aunque los desechos como plástico o vidrio no constituyen per se un causante de incendios mayores, los mejor es no dejarlos en medio de la vegetación.

Sanciones

En caso de que un incendio forestal sea ocasionado de manera directa o indirecta por una persa o, que esta «instigue» al cometimiento del hecho, el Código Orgánico Integral Penal (Coip) establece en su artículo 246 una sanción de uno a tres años de cárcel. Esta sanción aplica a flagelos provocados a nivel nacional.

Pero también la legislación de Quito establece procedimientos sancionadores. En el Código Municipal artículo 3407 se incluye la multa de 0,5 salarios básicos por incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases. Y en el artículo 3408 una multa de dos salarios por quemar llantas o cualquier material en la vía pública.

