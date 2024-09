El multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis hicieron historia este jueves 12 de septiembre del 2024 al convertirse en los primeros astronautas en completar la primera caminata espacial privada de la historia. El paseo espacial finalizó aproximadamente una hora y 45 minutos después de su inicio.

Isaacman, comandante de la misión, fue el primero en salir de la cápsula Dragon de Space X, situada a 700 kilómetros (435 millas) de la Tierra. Agarrándose a una estructura metálica instalada en la parte delantera para la ocasión salio y mostró su asombro por lo que veía. «Es precioso«, dijo.

A continuación, apareció Sarah Gillis, empleada de SpaceX, que también realizó movimientos para probar los trajes de caminata espacial de la compañía, uno de los principales objetivos de la misión. Ambos permanecieron unos diez minutos fuera de la nave Dragon, que luego volvió a ser presurizada.

Es la segunda vez que Isaacman, de 41 años, comanda una misión, a donde ya fue en 2021 con Inspiration4, la primera completamente comercial que orbitó el planeta, y la primera en la que logra el hito de caminar por el espacio.

Mientras que Sarah Gillis, la ingeniera principal de operaciones y oficial médica de vuelo, de tan solo 30 años, se ha convertido en la primera mujer en caminar en una misión privada por el espacio.

La misión Polaris Dawn, que despegó el martes desde Cabo Cañaveral (Florida), ya marcó otro hito el miércoles al superar los 1 400 kilómetros de distancia de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.

Una vez que la capsula Dragon se colocó a esa distancia, completó las seis órbitas previstas alrededor de la superficie terrestre. La misión se internó en los llamados cinturones de radiación de Van Allen, zonas con partículas energéticas atrapadas por el campo magnético terrestre, donde se llevarán a cabo decenas de experimentos científicos.

La primera salida privada al espacio realizada por astronautas no pertenecientes a una agencia espacial gubernamental se realizó tras 40 minutos de preparaciones. En este tiempo se realizaron varias pruebas, entre ellas el uso de una sola mano para controlar el movimiento del cuerpo o la seguridad del dispositivo de sujeción para los pies.

Luego se abrió la compuerta de la nave e Isaacman salió al espacio poco a poco. Con él todos los que seguían su retransmisión en directo, contemplaron una vívida e impresionante visión de la Tierra.

El astronauta iba enfundado en uno de los trajes que se prueban en esta misión con nuevas mejoras para proteger a los astronautas frente a la radiación y el ambiente térmico extremo del espacio.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k