La cantidad de basura espacial enciende las alertas. Un informe sobre el entorno espacial advierte que, a medida que el número de satélites en la órbita terrestre más baja también aumentan los desechos con consecuencias potencialmente catastróficas.

We've just published our annual Space Environment Report. 2023 saw continued growth in the space debris population, but mitigation efforts are on the rise.https://t.co/cWI452IR0Z