Primoz Roglic se lleva la etapa 11 de la Vuelta a España

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) fue el vencedor de la undécima etapa de la Vuelta a España disputada este miércoles.

La jornada, entre Antequera (Málaga) y Valdepeñas de Jaén, tuvo 133,6 kilómetros con un Roglic solvente y potente en la llegada.

Además, el maillot rojo se mantuvo en poder del noruego Odd Christian Eiking (Intermarché).

Primoz Roglic, en un pulso mano a mano con el español Enric Mas, atacó en los últimos metros de la exigente subida final. Así se anotó la etapa con un tiempo de 3h.11.00, a una media de 42 kms/hora.

Mas cruzó la meta a 3 segundos, a 5 el colombiano Miguel Ángel López y a 7 Jack Haig y Adam Yates.

El líder entró en la décima plaza a 11 segundos de Roglic, manteniendo el jersey rojo. Segundo en la general es el francés Guillaume Martin, a 58 segundos, tercero Roglic a 1.56, cuarto Mas a 2.31 y quinto López a 3.28.

Este jueves se disputa la duodécima etapa entre Jaén y Córdoba, con un recorrido de media montaña de 175 km.

Será una jornada en la que Primoz Roglic querrá recuperar terreno y la camiseta roja. EFE

🎥Etapa 11 – Stage 11 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla en Valdepeñas de Jaén gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's victory in Valdepeñas de Jaén thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GzecQprLOD