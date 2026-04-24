Bajas en Liga de Quito: Janner Corozo y Josué Cuero se pierden el partido ante Emelec

Liga de Quito visita a Emelec por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol con la urgencia de sumar tres puntos. El DT Tiago Nunes no contará con los jugadores Janner Corozo y Josué Cuero, por lesiones. Así lo informó el club a travéz de un comunicado difundido en redes sociales.

El volante Janner Corozo, según el club, presenta una inflamación del tendón de la corva y deberá permanecer en reposo deportivo, además de realizar fisioterapia. El jugador no es parte de la delegación que viajó a Guayaquil.

Reporte médico de Liga de Quito Tomado de redes sociales

Por su parte, Josué Cuero tuvo molestias musculares y seguirá bajo evaluación médica. Con estas dos ausencias, Nunes espera contar con el resto del plantel completo para buscar un triunfo clave en el Capwell.

LDU tendrá partidos claves en el campeonato nacional y en la Copa Libertadores. La U vive dos realidades distintas. En el torneo local no está en una posición cómoda. En cambio, en Libertadores tiene la campaña perfecta. Ganó las primeras dos fechas.