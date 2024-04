Prisión preventiva para siete hombres por enriquecimiento ilícito en Azuay

Un juez dictó prisión preventiva para siete hombres por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y porte de armas en la provincia de Azuay. Los procesados fueron detenidos en el sector Shumiral del cantón Camilo Ponce Enríquez.

Se trata de Fernando José S., Gielinberb M., Kevin Bryan P., Roberto Carlos C., Jolfren Alexander H. y Tony Leonardo R. La detención se logró durante los allanamientos ejecutados por personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el pasado sábado 30 de marzo del 2024.

Los procesados Fernando José S., Gielinberb M. y Kevin Bryan P. fueron aprehendidos en el momento en que portaban una carabina, dos revólveres, tres pistolas y municiones.

Mientras que a Roberto Carlos C., Jolfren Alexander H. y Tony Leonardo R. se les encontró tres armas de fuego tipo fusil, con sus respectivas alimentadoras y municiones.

Lea también:

Los agentes también allanaron un domicilio en el mismo sector. Allí se incautaron 153 710 dólares, los cuales no pudieron ser justificados por su propietario, Ever Vicente C.

Fiscalía le formuló cargos por su presunta participación en el delito de enriquecimiento privado no justificado y solicitó que se dicte la orden de prisión preventiva. Sin embargo, el Magistrado ordenó la presentación periódica una vez por semana y la prohibición de salida del país.

Los cuatro procesos penales iniciaron con base en: partes policiales, informes de reconocimiento de los lugares de los hechos y de evidencias, y documentación de las Fuerzas Armadas que certifica que los procesados por porte de arma de fuego no tienen los permisos correspondientes.

También en Teleamazonas: