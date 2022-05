Nuevos cargos criminales de agresión sexual surgieron en contra de Kevin Spacey, en este caso en Reino Unido. El actor de 62 años contempla cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres que ahora tienen entre 30 y 40 años, según lo anunció este jueves la División Especial de Delitos de la Corona de Gran Bretaña.

Los productores de la última película de Spacey, ‘Peter Five Eight’, han respaldado al ganador del Oscar mientras intenta resucitar su carrera cinematográfica. «Si bien es lamentable que el aumento de la prensa negativa se sincroniza con Kevin volver al trabajo, también es de esperar. Hay quienes desean que no actúe, pero son superados en número por fans de todo el mundo que esperan a un artista que han disfrutado durante décadas regresando a la pantalla», se lee en una declaración conjunta.

Este mensaje, según The Hollywood Reporter, está firmada por los patrocinadores del thriller de misterio, que ha sido comprado en el festival de Cannes durante la semana pasada. «La producción no tiene conocimiento ni comentario sobre las diversas acusaciones remolino, y creo que es un asunto para los tribunales para determinar la validez si existe”, agrega la declaración. “Peter Five Eight es una película para fans “que se preocupan más por el arte que por el escándalo”.

El fimle contempla el regreso de Spacey al cine después de la agresión sexual y las acusaciones de mala conducta descarrilaron su carrera en 2017, en pleno auge del movimiento #MeToo. El actor fue retirado del papel principal en ‘House of Cards’ de Netflix y su papel en ‘All the Money in the World’ de Ridley Scott fue remodelado con Christopher Plummer reemplazando al actor.

Fuente | The Hollywood Reporter/