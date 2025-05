Profesor vivió dos años con falso diagnóstico de cáncer en Ecuador

Actualizado 09:30

Redacción Teleamazonas.com |

Un nuevo caso de negligencia médica conmociona a Ecuador. Un profesor recibió un falso diagnóstico de cáncer y estuvo en tratamiento por dos años. La enfermedad ha provocado múltiples gastos económicos y problemas.

El ciudadano solicita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la eliminación de dicha patología de su historial médico y que se cubra el costo de la medicación que debe ingerir.

A finales del 2020, Omar Urbina, quien vive en Ambato, empezó a escupir coágulos de sangre, uno de los primeros síntomas de la enfermedad que lo llevó a una casa de salud del IESS. Allí le diagnosticaron un supuesto tumor de nueve centímetros en su pulmón izquierdo.

Tras el informe médico, el hombre fue transferido a un hospital del IESS en Quito. «La oncólaga que me recibe, me dijo esto no me convence porque solo cumplimos los criterios de tamaño de tumor pero no criterios de metástasis y otras cosas más», indicó el hombre durante una entrevista a Teleamazonas.

A pesar de ello, recibió un tratamiento oncológico y le extrajeron el supuesto tumor. «Eso (el supuesto tumor) ya le retiraron y recupere su vida», recordó Omar que le dijeron.

Lea también:

Un año después nuevos nódulos aparecieron en su cuerpo y tras varios estudios los médicos confirmaron que nunca se trató de cáncer sino de una contaminación fúngica, provocada por respirar en un entorno con humedad. «Me hacen una nueva biopsia y me sale que eso no es cáncer. Me tratan y empiezo a recuperar mi vida normal», señaló Omar.

Sin embargo, los problemas no terminaron pues su esposa e hijo también se contaminaron y tuvieron que enfrentar un fuerte gasto económico. «Estamos hablando de 300 dólares al día. Un sueldo de maestro es imposible», puntualizó.

Omar, ya recuperado de su enfermedad, solicita al IESS la cobertura de este medicamento y que se elimine la patología cancerígena de su historial porque no puede acceder a préstamos ni tratamientos médicos.

«¿Sabe el daño que hace eso ante las entidades financieras? Soy sujeto no de crédito. No puedo tener una acceso a un tratamiento médico porque mi historial clínico está ahí presente y me estigmatiza esa información«, recalcó el profesor, que fue mal diagnosticado con cáncer.

También en Teleamazonas: