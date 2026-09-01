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Actualizada: 01 sep 2026 - 05:55

De Lunes a Lunes | Caso Villavicencio y el Fenómeno de El Niño en Ecuador

En De Lunes a Lunes se analizó el giro decisivo en la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio tras cumplirse tres años del crimen. Con el traslado de José Serrano a la cárcel del Encuentro para responder como presunto autor intelectual, el debate contó con las declaraciones de la exfiscal general Diana Salazar, quien abordó las líneas investigativas derivadas del caso Metástasis, los límites procesales frente a los acusados prófugos y las constantes presiones y amenazas recibidas en torno a la búsqueda de la verdad real tras el asesinato.

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