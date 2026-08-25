De Lunes a Lunes | Elecciones en Ecuador: ¿cómo se reconfigura el tablero político?

En De Lunes a Lunes se analizó la reconfiguración del mapa político ecuatoriano, donde las alianzas entre movimientos divergentes y el trasvase de figuras partidarias responden más al cálculo electoral y la supervivencia política que a las coincidencias ideológicas. Además, el debate abordó la estrategia de política exterior del país, evaluando qué está dispuesto a ceder Ecuador para estrechar lazos de cooperación y comercio con Estados Unidos sin comprometer sus alianzas clave con China y otros socios globales.