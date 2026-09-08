De Lunes a Lunes | Megacárceles de máxima seguridad ¿pueden frenar al crimen organizado?

En De Lunes a Lunes se analizó el avance de la estrategia carcelaria de máxima seguridad en la región, impulsada por el impacto de las políticas de Nayib Bukele en El Salvador. El debate se centró en la implementación de este esquema en Ecuador con la construcción de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, evaluando la efectividad operativa de aislar a los reclusos de alta peligrosidad y los retos en materia de derechos humanos y control estatal frente al crimen organizado.