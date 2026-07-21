De Lunes a Lunes | El negocio del fútbol: ¿quién se queda realmente con las ganancias del Mundial?

En De Lunes a Lunes se analizó la industria económica que mueve el Mundial de Fútbol tras la consagración del nuevo campeón. Se debatió cómo se distribuyen los miles de millones de dólares generados por el torneo entre la FIFA, los países anfitriones y los patrocinadores, evaluando el impacto real que deja la máxima cita deportiva en las finanzas del fútbol y en las naciones organizadoras.