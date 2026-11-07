El Niño al Día EC | Familias reciben ayuda humanitaria en Santa Cruz | Teleamazonas Noticias

Continúan las acciones de respuesta ante la emergencia provocada por las intensas lluvias y el fenómeno de El Niño en el territorio ecuatoriano, con especial atención en la región insular. A continuación, las aplicaciones prácticas y los datos clave de este informe: Reubicación y ayuda en Santa Cruz: Siete familias que perdieron sus viviendas durante las inundaciones en Santa Cruz podrían ser reubicadas; además, arribaron kits humanitarios y maquinaria pesada desde Guayaquil para atender la emergencia. Entrega de mercancía incautada: Más de 34 mil kilos de mercancía incautada en la Aduana fueron entregados para beneficiar directamente a las familias afectadas por el fenómeno climático. Refuerzo para infraestructura vial: El ministro Luque confirmó la recepción de cuatro volquetas destinadas a la ejecución de obras viales en Galápagos.